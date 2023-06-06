В Великобритании назвали причину начала контрнаступления ВСУ The Economist: Запад ждал наступления ВСУ за две недели до заявления Зеленского

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Западе ожидали, что контрнаступление ВСУ начнется две недели назад, рассказал The Economist информированный источник. По словам собеседника издания, некоторые западные должностные лица проявляли нетерпение из-за промедления Киева. В материале журнала отмечается, что украинские войска еще не использовали обученные на Западе бригады, так как в настоящее время проводится проверка боем российских укреплений.

Чиновники на Западе ожидали, что контрнаступление ВСУ начнется две недели назад. Некоторые из них проявляли нетерпение, — сказано в публикации.

Автор статьи при этом признал, что действия ВСУ пока не увенчались значительным успехом.

Ранее неназванные чиновники американской администрации рассказали The New York Times, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать на начало контрнаступления ВСУ. По словам собеседников издания, данные, подтверждающие этот факт, были получены с помощью военных спутников США. Журналисты уточнили, что американские космические аппараты обладают возможностями инфракрасного отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.