Официальные лица США заявили о начале наступления ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Неназванные чиновники американской администрации рассказали The New York Times, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать на начало контрнаступления ВСУ. По словам собеседников издания, данные, подтверждающие этот факт, были получены с помощью военных спутников США. Журналисты уточнили, что американский космические аппараты обладают возможностями инфракрасного отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.

Неудача или отсутствие резкого быстрого прогресса может осложнить получение Украиной дальнейшей помощи от Запада и затруднить стремление Киева получить дополнительные гарантии безопасности на саммите НАТО этим летом, — сказано в публикации.

Автор материала при этом отмечает, что контрнаступление ВСУ должно состоять из операций против позиций ВС РФ, а не из точечных ударов для выявления целей.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.