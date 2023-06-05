Андрей Кузнецов

Пентагон: Россия уже проиграла на Украине Представитель Пентагона Каль: Россия уже проиграла на Украине и не добьется целей

5 июня 2023 в 20:44

Фото: РИА Новости

Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении