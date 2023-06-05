Россия уже проиграла в конфликте на Украине, хотя предсказать развитие событий трудно, заявил помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль на молодежном саммите НАТО. Представитель США объяснил это тем, что РФ не добилась своих целей: взять Украину под контроль не удастся, а блок НАТО сплотился. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Альянса.
Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей было ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное, — сказал он.
3 июня депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, а первоначальный план действий оказался нереальным. По его словам, в настоящее время РФ не демонстрирует таких победных результатов, которые бы «хотела сама себе поставить в заслугу».
После этого журналисты сообщили, что в «Единой России» начались консультации по поводу выступления депутата. Затулина могут снять с поста первого зампреда комитета Госдумы и исключить из рядов думских единороссов.