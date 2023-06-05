«Ведомости»: ЕР начала консультации после слов Затулина о «смыслах СВО»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

В «Единой России» начались консультации после публичных заявлений члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о «потерянных смыслах» и «нереальных целях» СВО, сообщают «Ведомостям» со ссылкой на два источника в партии и собеседника, близкого к администрации президента. По словам последнего, еще рано говорить о мерах, которые будут приняты.

По информации собеседников газеты, сейчас в ситуации разбирается первый замруководителя фракции ЕР Вячеслав Макаров. Затулина могут снять с поста первого зампреда комитета Госдумы и исключить из рядов думских единороссов. Другой собеседник уточнил, что ему грозят только воспитательные меры.

Сам парламентарий отметил, что с ним никто не связывался. По словам депутата, еще не за что лишаться поста или быть исключенным из фракции. При этом в своем Telegram-канале Затулин написал, что комментаторы подошли к его речи на форуме, «как к шведскому столу — выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое».

3 июня, выступая на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий оказался нереальным. По его словам, в настоящее время РФ не демонстрирует таких победных результатов, которые бы «хотела сама себе поставить в заслугу».