В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России

В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России Депутат Горелкин усомнился во внесении Telegram в список иностранного ПО

Популярный мессенджер Telegram не окажется в списке программного обеспечения из недружественных государств, в отношении которого будут введены ограничения Правительством России по поручению президента Владимира Путина, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, сервис не попадет в перечень, если будет выполнять законы РФ.

Я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, — отметил Горелкин.

Ранее Горелкин отметил, что западному мессенджеру WhatsApp нужно приготовиться к уходы с рынка России. По его словам, в настоящий момент этот сервис используют около 68% граждан страны. Это приложение с большой долей вероятности окажется в списке ПО из недружественных государств и попадет под ограничения, объяснил парламентарий.

Кроме того, депутат оценил новый отечественный мессенджер MAX, отметив, что он многократно превосходит всех конкурентов. Российский сервис уже обогнал WhatsApp по доступному функционалу, подчеркнул Горелкин.