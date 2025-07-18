Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:39

В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России

Депутат Горелкин усомнился во внесении Telegram в список иностранного ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный мессенджер Telegram не окажется в списке программного обеспечения из недружественных государств, в отношении которого будут введены ограничения Правительством России по поручению президента Владимира Путина, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, сервис не попадет в перечень, если будет выполнять законы РФ.

Я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, — отметил Горелкин.

Ранее Горелкин отметил, что западному мессенджеру WhatsApp нужно приготовиться к уходы с рынка России. По его словам, в настоящий момент этот сервис используют около 68% граждан страны. Это приложение с большой долей вероятности окажется в списке ПО из недружественных государств и попадет под ограничения, объяснил парламентарий.

Кроме того, депутат оценил новый отечественный мессенджер MAX, отметив, что он многократно превосходит всех конкурентов. Российский сервис уже обогнал WhatsApp по доступному функционалу, подчеркнул Горелкин.

Telegram
Госдума
депутаты
Антон Горелкин
ограничения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.