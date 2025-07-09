«Динамика просто реактивная»: в Госдуме оценили новый мессенджер MAX

Российский мессенджер MAX «на голову выше всех конкурентов», написал в Telegram-канале первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По функциональности сервис уже обогнал WhatsApp, отметил он.

Объективно MAX сейчас на голову выше всех конкурентов (да и тот же WhatsApp по функциональности он уже обогнал). <…> Динамика просто реактивная, ведь всего 10 дней назад была новость о первом миллионе, — подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что MAX расширил базовую функциональность. Теперь в нем доступны групповые видеозвонки без ограничений по времени и числу участников. По убеждению Горелкина, это отличная альтернатива американскому Zoom, который по «какому-то недоразумению до сих пор используют в российских организациях». Также он указал на то, что команда сервиса отчиталась о двух миллионах зарегистрированных пользователей.

MAX объявил о регистрации первого миллиона пользователей в конце июня. За первые недели работы в нем отправили 14 млн сообщений и совершили свыше 420 тысяч звонков. Поясняется, что 75% пользователей авторизовались с Android-устройств, 23% — из iOS, а оставшиеся 2% работают с версией для компьютера. Основная активность наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

До этого глава комитета по информполитике Сергей Боярский предупредил, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.