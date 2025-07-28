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28 июля 2025 в 18:37

IT-эксперт оценил участие «Сбера» в разработке антифрода для MAX

IT-эксперт Геллер назвал позитивным участие «Сбера» в создании антифрода для MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Внедрение лучших практик «Сбера» в области кибербезопасности в национальный мессенджер MAX можно считать положительным решением, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, разработки кредитной компании являются одними из лучших в России.

Хорошее начинание. Таким и должен быть государственный мессенджер — осознанно и правильно внедрять подобные решения, которые у нас существуют. И у «Сбера» действительно решение неплохое. Наверное, оно даже одно из лучших в России. Это позитивный шаг, — отметил Геллер.

При этом IT-эксперт подчеркнул, что пока трудно оценить возможные результаты. По его словам, сложно сказать, за какой срок получится внедрить технологии.

Однако внедрять — это не значит запустить сервис, поэтому не очень понятно, сколько времени это займет. Пока это трудно назвать каким-то преимуществом, потому что антифрод-технологии есть у каждого популярного продукта. Они неизбежно сталкиваются с разными видами мошенников и различными механизмами социального инжиниринга, с помощью которых выманивают у людей данные, — подытожил Геллер.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российский мессенджер MAX достиг паритета по базовому функционалу с WhatsApp, став реальной альтернативой для пользователей. По словам парламентария, отечественная разработка уже реализовала все ключевые возможности популярного зарубежного сервиса.

мессенджеры
Сбер
кибербезопасность
MAX
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