Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:15

«Слабовато получилось, но старалась»: Суханкина о вокале Чеботиной

Суханкина назвала слабой попытку Чеботиной перепеть хит «Новый герой»

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

Экс-лидер группы «Мираж» заслуженная артистка России Маргарита Суханкина рассказала в интервью NEWS.ru, что считает певицу Люсю Чеботину неплохой исполнительницей. Самое главное, отметила собеседница, что Чеботина работает, «старается». При этом Суханкина сочла кавер Чеботиной на хит «Новый герой» слабым.

У Чеботиной неплохой голос. Она даже песню «Новый герой» пыталась перепевать. Слабовато получилось, но старалась, — отметила Суханкина.

Среди артистов, которых считает талантливыми, собеседница отметила также SHAMAN и Татьяну Куртукову. Хотя у последней, по мнению Суханкиной, «достаточно скромные» вокальные данные.

SHAMAN, на мой взгляд, очень талантливый парень. И умный, я люблю вообще умных артистов. Голос сильный. Нравится Куртукова. У нее пока всего одна популярная песня, но хорошая. Правда, как-то показывали, пела у микрофона вживую. И я услышала достаточно скромные вокальные данные, — оценила артистка.

Она добавила, что была удивлена слабоватым голосом исполнительницы хита про белую березоньку. Экс-лидер «Миража» полагает, что Куртукова стала популярной все же благодаря в первую очередь песне с заложенными в ней актуальными смыслами.

Честно говоря, удивилась. Думаю, странно, что девочка стала звездой. Видимо, исключительно за счет песни с актуальным текстом, — резюмировала заслуженная артистка России.

Ранее Суханкина рассказала, что люди из ближнего круга Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

Также Суханкина, которая в юности приятельствовала с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала брак шоумена с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Люся Чеботина
SHAMAN
Татьяна Куртукова
артисты
шоу-бизнес
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.