«Слабовато получилось, но старалась»: Суханкина о вокале Чеботиной

Экс-лидер группы «Мираж» заслуженная артистка России Маргарита Суханкина рассказала в интервью NEWS.ru, что считает певицу Люсю Чеботину неплохой исполнительницей. Самое главное, отметила собеседница, что Чеботина работает, «старается». При этом Суханкина сочла кавер Чеботиной на хит «Новый герой» слабым.

У Чеботиной неплохой голос. Она даже песню «Новый герой» пыталась перепевать. Слабовато получилось, но старалась, — отметила Суханкина.

Среди артистов, которых считает талантливыми, собеседница отметила также SHAMAN и Татьяну Куртукову. Хотя у последней, по мнению Суханкиной, «достаточно скромные» вокальные данные.

SHAMAN, на мой взгляд, очень талантливый парень. И умный, я люблю вообще умных артистов. Голос сильный. Нравится Куртукова. У нее пока всего одна популярная песня, но хорошая. Правда, как-то показывали, пела у микрофона вживую. И я услышала достаточно скромные вокальные данные, — оценила артистка.

Она добавила, что была удивлена слабоватым голосом исполнительницы хита про белую березоньку. Экс-лидер «Миража» полагает, что Куртукова стала популярной все же благодаря в первую очередь песне с заложенными в ней актуальными смыслами.

Честно говоря, удивилась. Думаю, странно, что девочка стала звездой. Видимо, исключительно за счет песни с актуальным текстом, — резюмировала заслуженная артистка России.

Ранее Суханкина рассказала, что люди из ближнего круга Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

Также Суханкина, которая в юности приятельствовала с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала брак шоумена с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.