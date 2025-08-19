Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:05

Зеленский похвастался перед Трампом своим костюмом для встречи

Зеленский назвал лучшим свой костюм для встречи с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надел свой лучший костюм на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, передает The Sun. Переговоры состоялись 18 августа.

Судя по всему, [Зеленский] сказал Трампу, что на нем лучший костюм, который у него есть, — подчеркнули журналисты.

Отмечается, что президент США остался доволен нарядом своего коллеги. Американский лидер похвалил черный костюм, который надел Зеленский на встречу в Белом доме.

Ранее западные издания сообщили, что надеть официальный костюм и галстук украинскому лидеру посоветовали в администрации США. Отмечается, что в феврале 2025 года Зеленский появился на встрече с Трампом в черном свитере. Это вызвало ироничное замечание со стороны главы Соединенных Штатов.

На встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом Зеленский проигнорировал официально-деловой стиль. Он появился перед американским политиком в черной футболке. Дресс-кода на переговорах тоже не придерживались замглавы офиса президента Павел Палиса, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.