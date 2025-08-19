Зеленский похвастался перед Трампом своим костюмом для встречи Зеленский назвал лучшим свой костюм для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надел свой лучший костюм на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, передает The Sun. Переговоры состоялись 18 августа.

Судя по всему, [Зеленский] сказал Трампу, что на нем лучший костюм, который у него есть, — подчеркнули журналисты.

Отмечается, что президент США остался доволен нарядом своего коллеги. Американский лидер похвалил черный костюм, который надел Зеленский на встречу в Белом доме.

Ранее западные издания сообщили, что надеть официальный костюм и галстук украинскому лидеру посоветовали в администрации США. Отмечается, что в феврале 2025 года Зеленский появился на встрече с Трампом в черном свитере. Это вызвало ироничное замечание со стороны главы Соединенных Штатов.

На встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом Зеленский проигнорировал официально-деловой стиль. Он появился перед американским политиком в черной футболке. Дресс-кода на переговорах тоже не придерживались замглавы офиса президента Павел Палиса, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров