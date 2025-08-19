Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Один из лидеров Евросоюза нарушил дипломатический протокол в Белом доме

Fakt: Макрон нарушил дипломатический протокол на фотосессии в Белом доме

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон принял небрежную позу, убрав руку в карман во время общего фото после встречи в Белом доме, сообщает польская газета Fakt. По данным издания, этим он нарушил дипломатический протокол.

Эммануэль Макрон держит руку в кармане, чего делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга, — говорится в статье.

Небрежная поза Макрона может говорить о беспечном отношении к дипломатическому протоколу и к итогам самой встречи, отмечается в материале.

Трамп принял лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, 18 августа. Во встрече участвовали Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

После переговоров Зеленский заявил, что Трамп позвонил Путину в ходе обсуждения с лидерами европейских стран гарантий безопасности Украины. По его словам, звонок состоялся прямо во время переговоров в Белом доме. Он добавил, что готов встретиться с российским лидером и обсудить территориальный вопрос.

