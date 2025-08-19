На Западе раскрыли, как Китай воспользовался мерами Трампа против Индии Bloomberg: Китай увеличил импорт российской нефти после мер США против Индии

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия значительно увеличили закупки российской нефти марки Urals после сокращения поставок в Индию из-за американских пошлин, сообщает Bloomberg. По данным аналитиков, в августе объемы экспорта в Китай достигли 75 тысяч баррелей в сутки, что почти вдвое превышает средние показатели начала года.

Согласно информации Kpler, поставки Urals в Индию сократились до 400 тысяч баррелей в сутки против обычных 1,18 млн. Как отметил аналитик Energy Aspects Ltd Цзянань Сунь, китайские НПЗ пока находятся в более удобном положении, чем индийские, чтобы продолжать закупать энергоносители из РФ. Эксперт подчеркнул, что российская нефть успешно конкурирует с ближневосточными сортами.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти. В Белом доме заявили, что такие покупки поддерживают военные действия России, однако Индия отвергла эти обвинения. В то же время США не стали вводить аналогичные меры против Китая, продолжая с ним торговые переговоры.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Пекин не собирается отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление со стороны Вашингтона. По его словам, Китай продолжит закупать у РФ нефть даже под угрозой введения штрафных пошлин.