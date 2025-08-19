Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:49

«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле «Урал»

Представители Ирбитского завода не знали, что их мотоцикл отправится на Аляску

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ирбитский завод не был в курсе, что один из его мотоциклов «Урал» отправится на Аляску, заявил NEWS.ru генеральный директор представительства предприятия в Москве Денис Кузнецов. По его словам, на производство был получен срочный заказ, но конечный пункт назначения оставался неизвестным до появления новостей.

На самом деле мы не знали, [что мотоцикл отправится на Аляску]. У нас просто поступил срочный заказ. Попросили этот мотоцикл, выкупили его. Куда он поедет — для нас это было удивлением. Мы узнали об этом также из новостей. Мотоцикл ехал изначально под конкретного клиента. Просто попросили, что срочно нужен один мотоцикл. Естественно, мы отказать не смогли, но уточнений о том, куда именно он отправляется, у нас не было. Это был единственный доступный мотоцикл, который был в ближайшем обозримом будущем. [Мы просто договорились с другим клиентом], чтобы переуступил мотоцикл, — пояснил Кузнецов.

Ранее шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов сообщил, что президент России Владимир Путин подарил мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену новый «Урал». По его словам, американец долгое время катался на таком же мотоцикле, но из-за антироссийских санкций столкнулся с невозможностью найти для техники запчасти.

мотоциклы
заводы
Аляска
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
