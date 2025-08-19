Сериал «Солдаты» вернется на экраны спустя 15 лет Mash: актеры сериала «Солдаты» сообщили о работе над новым сезоном

Актеры сериала «Солдаты» нашли продюсеров, которые готовы взяться за продолжение телепроекта, пишет Telegram-канал Mash. Кроме того, команда уже договорилась с драматургом о написании пьесы по мотивам сериала.

Источник пишет, что идея возродить любимых персонажей возникла у актеров во время случайных встреч на других съемках. Антон Эльдаров (Георгий Гунько) предложил Павлу Галичу (Игорю Лаврову) собраться и вспомнить былое. К ним присоединились Амаду Мамадаков (Иван Вакутагин) и Иван Моховиков (Кузьма Соколов), в результате чего обычные посиделки переросли в мозговой штурм. В результате актеры решили показать зрителям, как сложилась жизнь солдат на гражданке.

До этого актер Федор Добронравов заявил, что не хотел бы сняться в продолжении сериала «Сваты», где у него уже была главная роль. По словам артиста, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

Ранее журналисту Светлане Баласанян актер Андрей Кайков рассказал, что перезапуска скетч-шоу «6 кадров» на российском телевидении не планируется. Он добавил, что в прошлом году получил предложение сняться в продолжении проекта и даже ознакомился со сценарием, но в итоге съемки сорвались.