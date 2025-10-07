В России готовятся изменить модель материнского капитала

Минтруд России планирует изменить систему материнского капитала, сделав акцент на стимулировании рождения вторых и последующих детей, заявил глава министерства Антон Котяков в интервью РБК. По его мнению, маткапитал уже справился с задачей по стабилизации, а потом и по росту рождений первенцев. Теперь он считает, нужно разработать новый инструмент, так как россияне активно заводят третьего ребенка, но не второго.

Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию. [Рассматриваются варианты] в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента, например в виде видоизмененного маткапитала, — отметил Котяков.

Министр подчеркнул, что меры господдержки должны быть доступны семьям «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией», поскольку именно высокая долговая нагрузка часто удерживает граждан от принятия решения о детях. В связи с этим требуется полноценная модернизация действующей модели материнского капитала, полагает он.

Ранее центр «Сорок сороков» выступил с инициативой разрешить хранение материнского капитала на банковских депозитах. Представители организации направили соответствующее предложение в Госдуму. По мнению авторов идеи, такой механизм поможет защитить семейные сбережения от обесценивания.