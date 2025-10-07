Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:04

В России упал Steam

Пользователи Steam пожаловались на сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой произошел утром 7 октября в работе онлайн-сервиса Steam, сообщает Downdetector. За последний час от пользователей поступило 1870 жалоб. Проблемы с доступом наблюдаются как минимум в 25 российских городах — Самаре, Владивостоке, Тамбове, Уфе, Краснодаре, Казани и других.

Согласно данным, сбой произошел как в работе сайта, так и мобильного приложения. Причины неизвестны.

Накануне россияне жаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Сообщалось о сбое в мобильном приложении, оповещениях и аккаунте.

До этого «Сбой.рф» сообщал о жалобах на проблемы с мобильным интернетом в России. Обращения поступали из десятков регионов. Сообщения о сбоях публиковали из Москвы (19%), Подмосковья (11%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края (9%) и еще 12 российских регионов. На неработающий мобильный интернет жаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», Т2 и Yota.

Ранее опрос показал, что каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети. При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.

