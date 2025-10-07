Президент «Бенфики» стал фигурантом дела о нарушении санкций против России Главу «Бенфики» Кошту вызвали в суд из-за перевода €76 тыс. от «Локомотива»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта стал ответчиком в суде по делу о нарушении санкций после перевода €76 тыс. (7,3 млн рублей) от московского «Локомотива». Средства были перечислены в рамках погашения долга по трансферу аргентинца Хермана Конти в 2023 году, сообщает телеканал CNN Portugal.

Транзакция нарушила нормы европейского законодательства о санкциях, касающихся взаимодействия с поддерживающими интересы России лицами и организациями. Кошта должен был дать показания в суде еще в июле прошлого года, но попросил отсрочку. Прокуратура, намерена ходатайствовать о приостановке дела после уплаты штрафа.

Согласно португальскому законодательству, за нарушение международных ограничительных мер предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет.

Конти перешел в «Локомотив» за €2 млн в январе 2023 года. Позже игрок был отдан в аренду в аргентинский «Колон», а затем выкуплен клубом «Расинг» из Авельянеды.

