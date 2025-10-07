Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:11

Президент «Бенфики» стал фигурантом дела о нарушении санкций против России

Главу «Бенфики» Кошту вызвали в суд из-за перевода €76 тыс. от «Локомотива»

Руй Кошта Руй Кошта Фото: IMAGO/Valter Gouveia/SPP/Global Look Press

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта стал ответчиком в суде по делу о нарушении санкций после перевода €76 тыс. (7,3 млн рублей) от московского «Локомотива». Средства были перечислены в рамках погашения долга по трансферу аргентинца Хермана Конти в 2023 году, сообщает телеканал CNN Portugal.

Транзакция нарушила нормы европейского законодательства о санкциях, касающихся взаимодействия с поддерживающими интересы России лицами и организациями. Кошта должен был дать показания в суде еще в июле прошлого года, но попросил отсрочку. Прокуратура, намерена ходатайствовать о приостановке дела после уплаты штрафа.

Согласно португальскому законодательству, за нарушение международных ограничительных мер предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет.

Конти перешел в «Локомотив» за €2 млн в январе 2023 года. Позже игрок был отдан в аренду в аргентинский «Колон», а затем выкуплен клубом «Расинг» из Авельянеды.

Ранее в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоялась игра между футбольными клубами «Локомотив» и «Динамо». Матч завершился победой железнодорожников с итоговым счетом 5:3. На домашней арене бело-голубых отличились пять футболистов гостевой команды: Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43-я, с пенальти), Николай Комличенко (68-я), Дмитрий Воробьев (82-я) и Александр Руденко (90+2). Со стороны динамовцев голы зафиксированы на счету Ивана Сергеева (23-я минута), Бителло (27-я) и Максима Осипенко (85-я, с одиннадцатиметрового).

