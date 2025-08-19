Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине Военэксперт Дандыкин: переговоры с Зеленским будут тяжелейшими для России

Запад не собирается менять президента Украина Владимира Зеленского на кого-то другого, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, переговоры с лидером киевской власти у РФ будут «тяжелейшими».

Если переговоры [с Зеленским] будут, то они будут тяжелейшими, так как пока не видно, что Запад собирается Зеленского куда-то отправлять или заменять. Судя по всему, они их, пока что, вполне устраивает, — считает Дандыкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведение трехсторонних переговоров с участием лидера России Владимира Путина и Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение боевых действий на Украине.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми», полностью лишенными всякого здравого смысла.