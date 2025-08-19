Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:55

Стало известно, сможет ли Украина создать мощную армию в сотни тысяч бойцов

Военэксперт Дандыкин не исключил, что Украина наберет в ВСУ сотни тысяч бойцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина сможет набрать несколько сотен тысяч бойцов для ВСУ, несмотря на массовый отток молодежи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев продолжает принудительную мобилизацию, хотя многие граждане пытаются избежать призыва. Он также подчеркнул, что Запад не готов к прямому конфликту с Россией и стремится переложить основные военные расходы на Украину.

На Украине еще есть запас людей. Там объявили отлов тех, кому меньше 25 лет. Многие сбежали, но несколько сотен тысяч [в ВСУ] наберут. [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) такое говорит, так как не хочет воевать, иначе его сметут сразу во Франции после 100–200 трупов. Это традиция Франции — руководителей свергать. Украина еще требует $100 млрд на перевооружение, требует репарации от России. Европа не хочет воевать с РФ, не хочет перевооружаться, не хочет тратить на армию больше 5% ВВП. Поэтому там ищут украинских камикадзе, — высказался Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Европа считает Украину «вассалом», а украинцев — «пушечным мясом». По его мнению, ЕС планирует превратить Киев в живой щит от России, поэтому Макрон хочет создать на Украине мощную армию в несколько сотен тысяч бойцов.

