Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:42

«Евробезумцы устроили фестиваль агрессии»: во Франции осудили заявления ЕС

Филиппо: лидеры ЕС пытаются сорвать мир на Украине даже после встречи с Трампом

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские лидеры даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом продолжают пытаться сорвать разрешение кризиса на Украине, заявил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, хозяин Белого дома «унизил и приструнил» их как никогда, чтобы «заставить выбрать путь мира, упорно ими отвергаемый». Также Филиппо обратил внимание, что ЕС предпочитает страх и войну и в результате «сходит с ума от своей же повестки дня».

Евробезумцы знают, что Трамп полностью прогнул их на вчерашней встрече в Белом доме, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии, пытаясь снова сорвать грядущий мир! — отметил политик.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

Франция
Дональд Трамп
Украина
Европа
