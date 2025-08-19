В Госдуме ответили на идею Макрона об армии Украины в сотни тысяч бойцов

В Госдуме ответили на идею Макрона об армии Украины в сотни тысяч бойцов Депутат Колесник: Макрон хочет сделать Украину живым щитом от России

Европа считает Украину «вассалом», а украинцев — «пушечным мясом», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, ЕС планирует превратить Киев в живой щит от России, поэтому лидер Франции Эммануэль Макрон хочет создать на Украине мощную армию в несколько сотен тысяч бойцов.

Слова Макрона противоречат требованиям России о нейтралитете Украины, об отсутствии у нее сильной армии. Европа считает Украину вассалом, относится к ее гражданам как к пушечному мясу. Европе Украина нужна в качестве живого щита, сами вступать в бой они не готовы, — отметил Колесник.

Парламентарий считает, что ЕС хочет создать зону напряжения для России на Украине, чтобы РФ все время была начеку. Он добавил, что Макрон ставит мир под угрозу третьей мировой войны.

Они хотят создать зону напряжения для России на Украине, чтобы Россия все время была начеку, для этого они хотят создать Украине сильную армию, выделить на это $100 млрд. Мир только через силу им нужен. Макрон тащит третью мировую войну. Может, ему жена надоела? Хочет из-за этого втянуть мир в пожар третьей мировой, которая станет последней, — подытожил Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведение трехсторонних переговоров с участием лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.