19 августа 2025 в 11:27

Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа

Российская ПВО отразила очередной налет беспилотников ВСУ. Сколько дронов атаковали регионы РФ в ночь на 19 августа, где были пожары, сколько погибших и раненых?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 19 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 августа над регионами России перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолетного типа.

«13 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Волгоградской области, пять БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщила пресс-служба МО РФ.

Что известно об ударе ВСУ по больнице в Волгограде

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на НПЗ ЛУКОЙЛа и больницу в Волгограде.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет», — объявил губернатор.

ВСУ регулярно атакуют Волгоградский НПЗ, в прошлый раз это произошло накануне саммита президентов России и США на Аляске.

К 09:40 местные власти объявили, что возгорание на НПЗ на юге Волгограда ликвидировано.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще атаковали дроны ВСУ 19 августа, жертвы, разрушения

Блогер Олег Царев сообщает, что ВСУ выпустили за минувшие сутки 33 боеприпаса по ДНР, ударом БПЛА была уничтожена автозаправка в Енакиево.

«Днем в Донецке убита женщина, еще шесть человек ранены. Ночью вновь работала ПВО», — пишет Царев.

В Белгородской области за минувшие сутки получили ранение двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под удар ВСУ попали 18 населенных пунктов.

В Херсонской области ударный БПЛА атаковал частный дом, погиб мирный житель.

«За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 15 человек, в том числе один ребенок, 141 человек был ранен, среди них 14 несовершеннолетних. По гражданским целям противник выпустил не менее 2645 боеприпасов», — подводит итог Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

