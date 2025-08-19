Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:33

Названа страна ЕС, которая может принять у себя встречу Путина и Зеленского

Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может пройти в Венгрии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что главы двух государств могут провести переговоры в течение ближайших двух недель.

Встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что мероприятия в Белом доме прошли очень успешно. Политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Также глава Белого дома во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Он с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

Венгрия
Россия
Украина
встречи
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.