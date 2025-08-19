Названа страна ЕС, которая может принять у себя встречу Путина и Зеленского

Названа страна ЕС, которая может принять у себя встречу Путина и Зеленского Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Встреча российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может пройти в Венгрии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что главы двух государств могут провести переговоры в течение ближайших двух недель.

Встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что мероприятия в Белом доме прошли очень успешно. Политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Также глава Белого дома во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Он с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.