Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:05

ВС России уничтожили сразу двух украинских офицеров в Сумской области

ВС РФ ликвидировали украинских офицеров Швабского и Кима в Сумской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска ликвидировали командира роты 153-го батальона ВСУ Евгения Швабского и командира взвода БПЛА спецназначения 2-го полка Нацгвардии Украины Александра Кима в ходе боев в Сумской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ. По словам собеседника агентства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Север». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Спецназом группировки «Север» <...> ликвидирован командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка НГУ младший лейтенант Ким Александр Олегович 05.05.1979 (позывной Кореец). Также ударом «Герани» по позициям ВСУ уничтожен командир роты 153-го батальона теробороны майор Швабский Евгений Владимирович 08.09.1982 (позывной Бостон), — сообщил источник.

Ранее в силовых структурах информировали о том, что Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации источника, противник не предпринимал активных действий на Теткинском и Глушковском участках линии боевого соприкосновения.

Сумская область
ВС РФ
ВСУ
Нацгвардия Украины
офицеры
командиры
СВО
