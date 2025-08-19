Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:14

В США рассказали, сколько советского оружия осталось у ВСУ

MWM: у ВСУ заканчиваются запасы советского оружия

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

У ВСУ уже заканчиваются запасы советского оружия, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM). Журналисты отметили, что из-за этого Киев стал больше полагаться на военную помощь стран Запада.

В издании пояснили, что на Украине после распада СССР остались советские танки Т-80, боевые самолеты и артиллерия. Там добавили, что со временем запасы истощались, при этом вооружения и техника либо утилизировались, либо экспортировались в другие страны. Журналисты подчеркнули, что поставки западного оружия в настоящее время не могут восполнить потери советской техники из-за своей дороговизны и ограниченности в количестве.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США теперь будут продавать Украине оружие и получать деньги от ЕС. Он добавил, что Вашингтон также не будет давать Киеву деньги.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия при финансовой поддержке Европы могут стать частью гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что дальнейшее перевооружение ВСУ зависит только от средств, которые будут в распоряжении Украины.

Украина
вооружения
запасы
боеприпасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле «Урал»
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.