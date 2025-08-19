В США рассказали, сколько советского оружия осталось у ВСУ MWM: у ВСУ заканчиваются запасы советского оружия

У ВСУ уже заканчиваются запасы советского оружия, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM). Журналисты отметили, что из-за этого Киев стал больше полагаться на военную помощь стран Запада.

В издании пояснили, что на Украине после распада СССР остались советские танки Т-80, боевые самолеты и артиллерия. Там добавили, что со временем запасы истощались, при этом вооружения и техника либо утилизировались, либо экспортировались в другие страны. Журналисты подчеркнули, что поставки западного оружия в настоящее время не могут восполнить потери советской техники из-за своей дороговизны и ограниченности в количестве.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США теперь будут продавать Украине оружие и получать деньги от ЕС. Он добавил, что Вашингтон также не будет давать Киеву деньги.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия при финансовой поддержке Европы могут стать частью гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что дальнейшее перевооружение ВСУ зависит только от средств, которые будут в распоряжении Украины.