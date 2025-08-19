Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 07:13

В США отказались отправлять оружие Украине бесплатно

Рубио: США будут продавать оружие Украине и получать деньги от ЕС

Фото: U.S. Air Force

США теперь будут продавать Украине оружие и получать деньги от ЕС, сказал телеканалу Fox News госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он добавил, что Вашингтон также не будет давать Киеву деньги.

Мы больше не даем Украине оружие. <…> Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО, — сказал Рубио.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия при финансовой поддержке Европы могут стать частью гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что дальнейшее перевооружение ВСУ зависит только от средств, которые будут в распоряжении Украины.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь Вашингтона.

Американский лидер ранее отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. Он считает, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

США
Марко Рубио
Украина
вооружения
