Житель Петербурга две недели жил в квартире с разлагающимся телом матери

Жительница Петербурга погибла от ножевого ранения, передает Telegram-канал АН «Оперативное прикрытие». По предварительной информации, смерть наступила примерно две недели назад. Ее тело было найдено в квартире на улице Демьяна Бедного.

61-летнюю женщину обнаружила родная сестра. При осмотре тела было обнаружено ножевое ранение в области шеи, а также изъят кухонный нож со следами крови.

Из той же квартиры в психиатрическую клинику был доставлен 39-летний сын погибшей. Мужчина не работает и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тело погибшей направили на экспертизу, чтобы точно установить причину смерти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

