19 августа 2025 в 12:15

Житель Петербурга две недели жил в квартире с разлагающимся телом матери

Психически нездорового петербуржца нашли в квартире с трупом матери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Петербурга погибла от ножевого ранения, передает Telegram-канал АН «Оперативное прикрытие». По предварительной информации, смерть наступила примерно две недели назад. Ее тело было найдено в квартире на улице Демьяна Бедного.

61-летнюю женщину обнаружила родная сестра. При осмотре тела было обнаружено ножевое ранение в области шеи, а также изъят кухонный нож со следами крови.

Из той же квартиры в психиатрическую клинику был доставлен 39-летний сын погибшей. Мужчина не работает и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тело погибшей направили на экспертизу, чтобы точно установить причину смерти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калифорнии 33-летний Виктор Серритено приговорен к пожизненному заключению за убийство девушки и последующий поджог. Он познакомился в интернете с 22-летней Присциллой Кастро, которую видели живой в последний раз 16 августа 2020 года. Следствие установило, что мужчина лишил ее жизни, а затем устроил поджег, чтобы скрыть следы преступления. В результате разгорелся лесной пожар, ставший одним из самых разрушительных в истории округа Солано.

