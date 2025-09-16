Россиянам назвали полезную для организма дозу шоколада Эндокринолог Белоусова: 25 граммов шоколада в день могут быть полезными

Шоколад необходимо употреблять в умеренных количествах — оптимальная норма составляет около 25 граммов в день для взрослого человека, заявила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в комментарии «Газете.Ru». Этот продукт может быть полезен благодаря содержанию веществ, улучшающих настроение и снижающих стресс.

С точки зрения физиологии таким привлекательным его (шоколад. — NEWS.ru) делает высокое содержание сахара и жиров в составе. Они активируют «систему вознаграждения» в головном мозге. <…> В состав этой системы входят и так называемые гормоны счастья, например серотонин, дофамин и эндорфины, которые способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса, — говорится в материале.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отметила, что мясо и рыба снабжают организм важными питательными веществами, положительно влияющими на здоровье кожи и волос. Она добавила, что ягоды богаты антиоксидантами, замедляющими процессы старения клеток.

Кроме того, диетолог-терапевт Ольга Лушникова отметила, что магний и витамины D и C способствуют снижению уровня холестерина, улучшая его усвоение в организме. Она также подчеркнула, что эти микроэлементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Также заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова сообщила, что ламинария, или морская капуста, поддерживает работу сердца, нормализует работу кишечника и укрепляет щитовидную железу. Она отметила, что положительное влияние на организм обеспечивают йод, витамины и минералы, содержащиеся в продукте.