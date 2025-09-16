Скончался заслуженный тренер России по хоккею Заслуженный тренер России по хоккею Михно умер на 79-м году жизни

Бывший вице-президент Федерации хоккея России Леонид Михно умер в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе ФХР. Причины смерти там уточнять не стали. По словам представителей федерации, на протяжении десятилетий жизнь Михно была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича, — говорится в сообщении.

Михно создал Ассоциацию ветеранов хоккея и спортивный клуб «Тройка», а также был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей», занимал должность вице-президента ФХР и президента Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея. Среди его воспитанников немало именитых хоккеистов, тренеров клубов КХЛ, обладателей Кубка Гагарина и чемпионов мировых первенств.

Ранее сообщалось, что в возрасте 86 лет скончался бывший голкипер команд НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», член Зала хоккейной славы Эдвард Джакомин. Печальную новость подтвердила пресс-служба «Рейнджерс», причину смерти легенды хоккея она не раскрыла.