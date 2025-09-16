Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 16 сентября

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 16 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра во вторник, 16 сентября: обстановка на фронте

«Тем временем „северный удар“ за Покровском и не думает прекращаться. После того как Сырский бросил сюда несколько пожарных команд, ответный ход сделала 51-я армия, к которой в этом районе присоединились подразделения 8-й армии. Если судить по сообщениям украинской стороны (а также данным целого ряда зарубежных наблюдателей конфликта), попытка ВСУ закрутить подразделения РФ по северной дуге с обходом через Шахово и Торецкое не увенчалась успехом. В натовской профессиональной лексике для этой ситуации наиболее точным будет термин fix (or fixing) operation и fix-and-destroy/fix-and-finish (российская калька — „операция по привязке и уничтожению“). На практике это значит, что трюк с ударом на север от Покровска удался и Сырский на эту приманку клюнул», — пишет «Военная хроника».

По мнению авторов канала, ВС РФ сознательно и на протяжении относительно длительного времени создавали локальный прорыв, который превратился в сильный раздражитель не только для ВСУ, но и для Киева в целом.

«Нужно это было, чтобы сначала притянуть и затем зафиксировать в этом секторе лучшие подразделения противника (он бросает туда резервы, смены, элиту, которые не расползаются по фронту), а затем всеми средствами или средствами смежных сил (в данном случае силами 8-й армии) добивать/уничтожать их. В жесткую позиционку боевые действия здесь еще не переросли, и линия фронта может меняться плюс-минус каждый день, но в целом можно сказать, что план оказался рабочим. А куда он выведет — станет понятно к исходу осенней кампании. При этом украинские и проукраинские источники начали вбрасывать фейки про окружение, наступление в ответ на наступление и прочую ерунду, которая сопровождала каждое крупное сражение от Бахмута (Артемовска) до контрнаступления 2023 года и битвы за Авдеевку», — добавила «Военная хроника».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном участке Покровского направления ВСУ контратаковали в Удачном — ВС РФ позиции удержали.

«Под Покровском ВС РФ пробиваются в Чунишино и в покровский мкр-н Лазурный. На восточном участке — встречные бои, ВСУ стянули на этот участок значительные резервы. Ожесточенное сражение идет за Никаноровку. ВС РФ продвигаются в направлении Новониколаевки, Нового Донбасса, Золотого Колодезя, Веселого. Наши зацепились в юго-западной части Нового Донбасса, а в Золотом Колодезе ведут бои в центре, в районе школы», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны» отметили, что армия России активно продвигается в Днепропетровской области.

«Российские войска значительно продвинулись в районе Горохового на Новопавловском направлении. Наши подразделения выбили ВСУ из ряда опорников в посадках, заняв существенный участок», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

