16 сентября 2025 в 16:09

В Госдуме нашли способ увеличить размер пенсий в России

Депутат Бессараб: повышение зарплат приведет к росту пенсий в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение зарплат приведет к росту пенсий в России, заявила телеканалу 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий также считает, что нужно увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты при большом стаже работы, например от 30 лет.

Чем выше заработная плата, включая надбавки, тем выше будет пенсия. Другое дело, если этих надбавок недостаточно, то тогда нужно начинать не с пенсии. Не в пенсию добавлять из социального кошелька, а именно в заработную плату, — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о снижении возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, с 80 лет до 70 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

До этого в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в России. По мнению ряда парламентариев, он должен составлять 50 тысяч рублей.

