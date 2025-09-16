Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 15:47

Выделенные для СВО 100 млн рублей растворились в фиктивных договорах

По делу о хищении арестован топ-менеджер завода «Машиностроитель» Волчек

Суд арестовал директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод «Машиностроитель» Виталия Волчека по уголовному делу о хищении 100 млн рублей, сообщает РБК. Эти средства были выделены для обеспечения нужд специальной военной операции.

По данному делу также проходят генеральный директор компании «СтанТроникс» из подмосковной Коломны Андрей Рожков и бизнесмен Дмитрий Зайцев. Всем фигурантам вменяют мошенничество с фиктивными договорами о поставках оборудования. Расследованием дела занимается Федеральная служба безопасности России.

Ранее силовики задержали заместителя директора по строительству АО «Метрострой Северной столицы» Алексея Хренова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при утилизации грунта во время строительных работ. Топ-менеджеру назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хренову запрещено общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по данному делу.

До этого бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, оставили под арестом. Мещанский суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей, удовлетворив ходатайство следователя. При этом адвокаты Васильева настаивают на замене меры пресечения на домашний арест или залог.

