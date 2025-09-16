Россиян ждет двойная индексация пенсий в 2026 году: на сколько они вырастут

С 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля выплаты увеличат на размер инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России. Кого коснутся изменения, как именно вырастут пенсии в каждый из этапов и на какую прибавку смогут рассчитывать пенсионеры — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом порядке индексации пенсий в 2026 году

В России с 2026 года индексация пенсий будет проходить в два этапа. Так, с 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда, рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — сказал он.

По словам Чиркова, второй этап, апрельский, коснется только страховых пенсий, а сумму новой выплаты будут определять исходя из доходов Социального фонда. Они, в свою очередь, будут формироваться из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат россиян.

Напомним, в 2025 году страховые пенсии проиндексировали на 9,5%, а социальные были увеличены на 14,75%. При этом впервые за девять лет индексация коснулась работающих пенсионеров.

Что даст российским пенсионерам двухэтапная индексация

Двухэтапная индексация обеспечивает более справедливый механизм индексации, поскольку учитывает не только инфляцию, но и финансовую устойчивость пенсионной системы, объяснил NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это особенно важно в условиях экономической неопределенности. «Мы ожидаем, что совокупный рост пенсий в 2026 году превысит инфляцию, что позволит улучшить материальное положение пенсионеров», — уточнил депутат.

Он напомнил, что новые правила коснутся только страховых пенсий, в то время как социальные и военные будут индексироваться по отдельным графикам.

Как могут вырасти страховые пенсии с 1 февраля

По предварительным оценкам, инфляция за 2025 год может составить около 7,6%, что и станет основой для февральского повышения, предположил Чаплин. То есть с февраля пенсии могут вырасти на эти самые 7,6%.

Независимо от того, какой будет инфляция, страховые пенсии обязательно будут проиндексированы на данное значение, пояснил в беседе c NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Если опираться на прогноз Минэкономразвития России, то ее уровень может составить в 2025 году 7,6%. Если прогноз реализуется, то у пенсионера, получающего страховую пенсию, скажем, в размере 25,2 тысячи рублей, она вырастет на 1,9 тысячи», — сказал эксперт.

По его словам, размер прибавки работающим пенсионерам будет рассчитываться не от текущей пенсии, а от ее условной величины, как если бы она повышалась за годы работы пенсионера.

Как могут вырасти страховые пенсии с 1 апреля

Согласно прогнозам, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5%, а значит, весной пенсии могут проиндексировать именно на это число, отметил Чаплин. Пока это предварительные данные. Информация о поступлениях в Соцфонд появится не ранее 2026 года.

По мнению доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, в апреле пенсии могут вырасти на 2,5–4%.

У кого еще вырастут пенсии весной

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам или тем, у кого не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

У кого вырастут пенсии в августе 2026-го

1 августа производится ежегодный перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам. Это коснется тех, кто в течение 2025 года официально работал и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Данная доплата является постоянной, а не разовой. Соответственно, увеличится размер выплачиваемой пенсии. Перерасчет будут произведен автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных баллов (ИПК, индивидуальный пенсионный коэффициент) за 2025 год, но не более трех.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла с учетом индексации составит 158,80 рубля. Однако при перерасчете учитывается та стоимость балла, которая была в момент появления права на получение пенсии. То есть если человек вышел на заслуженный отдых в 2019 году, то ему прибавят сумму из расчета стоимости балла в 2019-м — 87,24 рубля. Таким образом, минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 437,07 (стоимость трех ИПК в 2025-м).

У кого вырастут пенсии в октябре 2026-го

С октября 2026 года пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств тоже вырастут. Точная цифра будет известна ближе к осени следующего года.

В 2025-м, как ожидается, пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6%. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

C 1 октября оклады по воинским званиям и должностям повысят на 7,6%. Вслед за этим автоматически вырастут и военные пенсии.

