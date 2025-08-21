Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить

Средняя пенсия по старости в России уже превысила 25 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда РФ. При этом пенсия неработающих по-прежнему выше, чем у тех, кто продолжает трудиться. NEWS.ru объясняет, почему так получилось и можно ли сократить разрыв в выплатах.

Сколько получают работающие и неработающие пенсионеры

По состоянию на 1 июля, средний размер пенсии по старости в стране достиг почти 25,1 тысячи рублей и составил 25 098 рублей в месяц, следует из данных Социального фонда РФ.

При этом разрыв в выплатах работающим и неработающим пожилым людям в стране сохраняется. Если первые к началу июля получали в среднем 22 100 рублей, то вторые — 25 800. То есть разница составила 3700 рублей. Для сравнения: весной 2025 года разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров находился на уровне почти в 3800.

Откуда возникла разница в 3700 рублей

Разница в размере пенсий у работающих и неработающих пенсионеров объясняется тем, что некоторое время индексация проводилась только для тех, кто не работает, говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков.

С 2016 года работающим пенсионерам перестали индексировать страховые пенсии на фиксированный процент. Пока человек был трудоустроен, он мог повысить пенсию исключительно путем ее перерасчета исходя из заработка, с которого работодатель уплачивал страховые взносы в предыдущем году. После увольнения пенсию рассчитывали с учетом всех пропущенных ежегодных индексаций.

С 1 января 2025 года индексацию возобновили. Однако с учетом всех пропущенных повышений (за предыдущие годы) пенсию по-прежнему будут пересчитывать только после увольнения. Причем размер прибавки рассчитывается не от текущей пенсии, а от ее условной величины — как если бы она повышалась за годы работы.

«Если пенсии обычных пенсионеров [в 2025 году] проиндексировали на 9,5%, то работающих — только на 7,3%. Правда, от той потенциальной суммы, которую они могли бы получать сегодня, если бы не работали. Но пенсия, к которой сделан этот „довесок“, все равно изначально ниже, чем у неработающих собратьев, поэтому общая сумма и ниже», — объясняет в беседе с NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объясняет разницу в 3700 рублей в том числе и тем, что сумма пенсионных выплат у людей более старшего возраста, как правило, выше.

«Например, за счет увеличения фиксированной выплаты при достижении 80 лет путем ее удвоения и включения надбавки за уход — это, кстати, нововведение, действующее с 2025 года», — объясняет эксперт.

Можно ли сократить этот разрыв

В Госдуме ранее предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации пенсий. Механизм компенсации тех индексаций пенсий, которые были пропущены работающими пенсионерами, мог бы скорректировать разрыв между выплатами работающих и неработающих, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

Как уже было сказано выше, при увольнении человеку пересчитываются все пропущенные индексации прошлых лет. В итоге после выхода на заслуженный отдых суммарный прирост пенсии может составлять от 7000 до 14 000 рублей в месяц и более, оценил Гаврилов.

Депутат предложил рассмотреть поэтапную доплату при выходе на пенсию, которая бы зависела от количества отработанных лет после последнего перерасчета.

Как сейчас пересчитывают пенсию работающим пенсионерам

Ежегодно в августе пенсию работающих пенсионеров пересчитывают с учетом страховых взносов, которые работодатель перечислил в Социальный фонд России за предыдущий год. Речь идет об ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию.

От количества накопленных ИПК зависит размер пенсии. Важно: учитываются только официальное трудоустройство и белая зарплата, так как в баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. Чем больше баллов пенсионер заработал, тем больше выплаты. Любой работающий россиянин может получить не более 10 баллов год, но работающий пенсионер — только три (в Госдуме предлагали исправить это, но пока никаких решений принято не было).

Стоимость балла учитывается та, которая была в момент появления права на получение пенсии. Минимальный размер прибавки в 2025 году составит 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 399,15 рубля (стоимость трех ИПК в 2024 году).

«С 1 августа прошел второй этап индексации для работающих, уже на основе накопленных пенсионных баллов, но там предельный размер добавки всего несколько сотен рублей. Общее соотношение (разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров. — NEWS.ru) от этого не меняется», — комментирует Николаев.

