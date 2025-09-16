Умер легенда театра кукол и основатель «Петрушкиной Слободы» В Подмосковье простились с основателем «Петрушкиной Слободы» Анатолием Архиповым

Умер актер, режиссер и основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов, сообщили в Telegram-канале культурного учреждения. Прощание состоялось 16 сентября в Митинском крематории Подмосковья.

13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто, — говорится в сообщении.

В Московском театре кукол отметили, что Архипов был «лучшим петрушечником России». В некрологе его охарактеризовали как легенду современного театра кукол, владевшего секретами балаганного представления. Артист состоял в Международной организации кукольников УНИМА и Союзе театральных деятелей России. В 2025 году его спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» получил две престижные «Золотые маски».

