18 августа 2025 в 16:35

Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки

Житель Калифорнии поджег лес в попытке скрыть следы преступления

В Калифорнии мужчина получил пожизненный срок за убийство девушки и поджог, устроенный для сокрытия следов преступления, сообщает Daily Mail. По данным издания, 33-летний Виктор Серритено познакомился с 22-летней Присциллой Кастро в интернете. В августе 2020 года девушка приехала к нему в гости, и 16 августа ее видели живой в последний раз.

Следствие установило, что убийство совершил Серритено. Чтобы избавиться от тела, он устроил поджог, который привел к масштабному лесному пожару — одному из самых разрушительных в истории округа Солано. Мотивом преступления, по версии правоохранителей, могла быть ревность, однако сам мужчина так и не признался в причинах содеянного.

Ранее в пригородах турецкой Бурсы вспыхнул сильный лесной пожар, из-за которого власти были вынуждены эвакуировать жителей двух деревень. В самом городе наблюдалось выпадение пепла, что указывает на близость очага и высокую интенсивность огня.

Кроме того, лесные пожары в Черногории добрались до прибрежных курортов Адриатики. Как сообщают СМИ, огонь подошел к поселку Чань, где до одного из отелей оставалось не более 50 метров.

