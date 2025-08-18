Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки

В Калифорнии мужчина получил пожизненный срок за убийство девушки и поджог, устроенный для сокрытия следов преступления, сообщает Daily Mail. По данным издания, 33-летний Виктор Серритено познакомился с 22-летней Присциллой Кастро в интернете. В августе 2020 года девушка приехала к нему в гости, и 16 августа ее видели живой в последний раз.

Следствие установило, что убийство совершил Серритено. Чтобы избавиться от тела, он устроил поджог, который привел к масштабному лесному пожару — одному из самых разрушительных в истории округа Солано. Мотивом преступления, по версии правоохранителей, могла быть ревность, однако сам мужчина так и не признался в причинах содеянного.

