Экономист раскрыл важную особенность индексации пенсий в 2026 году

Важная особенность индексации пенсий в 2026 году связана с продолжением индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Тем, кто продолжает свою трудовую деятельность в текущем году, пенсии поднимут три раза, отметил эксперт. Первая индексация состоится в феврале, вторая — в апреле, а в третий раз их пенсии вырастут в августе.

У пенсионеров, осуществляющих свою трудовую деятельность в 2025 году, будет три увеличения страховых пенсий в 2026 году — в феврале, в апреле и в августе. В феврале — на фактически сложившийся уровень инфляции в 2025 году, в апреле — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году, а в августе 2026 года — с учетом сформированных у работающих пенсионеров индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2025 год, — сказал Балынин.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что в порядок индексации пенсий в 2026 году внесут изменения. Выплаты будут увеличиваться в два этапа: первый состоится 1 февраля, второй — 1 апреля. По словам Чиркова, с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, зафиксированный по итогам предыдущего года. Вторая индексация коснется только страховых пенсий и произойдет 1 апреля. Ее размер будет определяться исходя из доходов Социального фонда, формирующихся за счет страховых взносов, уточнил он.