Басков высказался об угрозах после публичной поддержки СВО Басков заявил, что получал угрозы после публичной поддержки СВО

Народный артист России Николай Басков заявил, что стал одним из первых публичных людей, кто поддержал СВО, а затем получил угрозы, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что неприятные последствия также коснулись его матери. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям», которую запускают телеканал RU.TV и фестиваль «RТ.Док: Время наших героев».

Я был один из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз, — сказал Басков.

Артист добавил, что считает украинских коллег причастными к инцидентам — они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ. Эта ситуация лишь сплотила представителей российского шоу-бизнеса, считает артист.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что полгода получал угрозы в свой адрес. По его словам, неизвестные обещали убить его, как военного корреспондента Владлена Татарского или журналистку Дарью Дугину.