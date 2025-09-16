Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:45

Басков высказался об угрозах после публичной поддержки СВО

Николай Басков Николай Басков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Николай Басков заявил, что стал одним из первых публичных людей, кто поддержал СВО, а затем получил угрозы, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что неприятные последствия также коснулись его матери. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям», которую запускают телеканал RU.TV и фестиваль «RТ.Док: Время наших героев».

Я был один из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз, — сказал Басков.

Артист добавил, что считает украинских коллег причастными к инцидентам — они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ. Эта ситуация лишь сплотила представителей российского шоу-бизнеса, считает артист.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что полгода получал угрозы в свой адрес. По его словам, неизвестные обещали убить его, как военного корреспондента Владлена Татарского или журналистку Дарью Дугину.

СВО
Николай Басков
шоу-бизнес
угрозы
Олеся Аксенова
Виктория Катаева
