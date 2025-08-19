Т-72 прорвался через минное поле под шквалом FPV-дронов Боец Кабарда: танк Т-72 прошел 18 км минного поля под ударами 24 дронов ВСУ

Экипаж танка Т-72 из 70-го полка группировки «Днепр» совершил боевой подвиг, сумев пройти 18 км минного поля под непрерывными атаками дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Кабарда. Всего транспортное средство пытались атаковать 24 FPV-дрона. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Экипаж справился на все 100%. У них задача стояла протралить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. Задача была выполнена, — заявил он.

Когда танк добрался до конца маршрута, под тралом начали взрываться противотанковые мины, FPV-дроны появились в еще большем количестве. В результате транспортное средство получило повреждение, и экипаж был вынужден эвакуироваться под танк.

Когда между атаками дронов возникло окно, военнослужащие перебежали в ближайшую лесополосу. Там они провели ночь под антитепловизионным пончо, а после добрались до ближайших позиций ВС РФ.

До этого танк Вооруженных сил РФ поразил цель на рекордной дистанции — 13,3 км, сообщил военнослужащий с позывным Столичный. Рекорд был поставлен во время установления контроля над одним из населенных пунктов в зоне СВО.