Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:52

Т-72 прорвался через минное поле под шквалом FPV-дронов

Боец Кабарда: танк Т-72 прошел 18 км минного поля под ударами 24 дронов ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж танка Т-72 из 70-го полка группировки «Днепр» совершил боевой подвиг, сумев пройти 18 км минного поля под непрерывными атаками дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Кабарда. Всего транспортное средство пытались атаковать 24 FPV-дрона. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Экипаж справился на все 100%. У них задача стояла протралить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. Задача была выполнена, — заявил он.

Когда танк добрался до конца маршрута, под тралом начали взрываться противотанковые мины, FPV-дроны появились в еще большем количестве. В результате транспортное средство получило повреждение, и экипаж был вынужден эвакуироваться под танк.

Когда между атаками дронов возникло окно, военнослужащие перебежали в ближайшую лесополосу. Там они провели ночь под антитепловизионным пончо, а после добрались до ближайших позиций ВС РФ.

До этого танк Вооруженных сил РФ поразил цель на рекордной дистанции — 13,3 км, сообщил военнослужащий с позывным Столичный. Рекорд был поставлен во время установления контроля над одним из населенных пунктов в зоне СВО.

танки
дроны
ВСУ
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.