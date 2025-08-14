Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уралвагонзавод раскрыл особенности советского «титана Апокалипсиса»

Уралвагонзавод: танк «Объект 279» разработали для ядерной войны

Танк «Объект 279» Танк «Объект 279» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уралвагонзавод по случаю 105-летия отечественного танкостроения раскрыл в своем Telegram-канале детали создания легендарного «Объекта 279». Опытный тяжелый танк с напоминающим летающую тарелку корпусом и четырьмя гусеницами разрабатывался для ядерной войны.

Проект опередил свое время и определил направление развития советской бронетехники. Инженеры ВНИИтрансмаша в годы холодной войны спроектировали «титан Апокалипсиса», способный выжить в эпицентре ядерного удара.

Титан Апокалипсиса. Спроектирован выживать в эпицентре ядерного удара! Броня, гасящая ударную волну, — технологический прорыв эпохи, — говорится в публикации.

Ранее боец из батальона «Сомали» с позывным Столичный заявил, что российский танк выдержал удары пяти гексакоптеров ВСУ и 10 FPV-дронов. Он объяснил, что бронированная машина разместилась на боевой позиции и сделала два пристрелочных выстрела, после этого ее атаковал рой дронов украинских солдат. После шестого удара танк загорелся внутри. Экипаж запрыгнул внутрь, выгрузил снаряды и потушил бронемашину. Боевая позиция была покинута после получения соответствующей команды.

