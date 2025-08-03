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03 августа 2025 в 15:59

Боец раскрыл, какие удары удалось выдержать российскому танку

ТАСС: танк РФ выдержал удары пяти украинских гексакоптеров и 10 FPV-дронов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский танк выдержал удары пяти гексакоптеров ВСУ и 10 FPV-дронов, передает ТАСС со ссылкой на бойца из батальона «Сомали». Собеседник агентства с позывным Столичный объяснил, что бронированная машина разместилась на боевой позиции и сделала два пристрелочных выстрела, после этого ее атаковал рой дронов украинских солдат. После шестого удара танк загорелся внутри.

Как указал Столичный, экипаж запрыгнул внутрь, выгрузил снаряды и потушил бронемашину. Боевая позиция была покинута после получения соответствующей команды.

Ранее сообщалось, что при взятии Часова Яра российский боец пошел на героический поступок — он прикрыл раненого товарища от десятка БПЛА. В частности, гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более 10 FPV-дронов ВСУ, спасая друга.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на ЗАЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он предупредил: действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг станции.

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