Российский танк выдержал удары пяти гексакоптеров ВСУ и 10 FPV-дронов, передает ТАСС со ссылкой на бойца из батальона «Сомали». Собеседник агентства с позывным Столичный объяснил, что бронированная машина разместилась на боевой позиции и сделала два пристрелочных выстрела, после этого ее атаковал рой дронов украинских солдат. После шестого удара танк загорелся внутри.

Как указал Столичный, экипаж запрыгнул внутрь, выгрузил снаряды и потушил бронемашину. Боевая позиция была покинута после получения соответствующей команды.

Ранее сообщалось, что при взятии Часова Яра российский боец пошел на героический поступок — он прикрыл раненого товарища от десятка БПЛА. В частности, гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более 10 FPV-дронов ВСУ, спасая друга.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на ЗАЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он предупредил: действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг станции.