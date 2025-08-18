В Венгрии жестко ответили на хамство МИД Украины Сийярто раскритиковал МИД Украины за ответ об атаке на нефтепровод «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на слова украинского коллеги Андрея Сибиги, свалившему на Россию вину за атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что атаки украинской армии на нефтепровод наносят ущерб интересам Венгрии, и отметил, что Киев игнорирует ключевые факты.

Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Это отвечает интересам Венгрии. Факт второй: Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских нападений. Это противоречит интересам Венгрии, — заявил Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, и пригрозил прекратить поставки в случае дальнейших атак на инфраструктуру. Сийярто подчеркнул, что как венгерский министр он будет защищать национальные интересы своей страны.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки приостановлены.

При этом Сибига ответил на обвинения венгерского коллеги в обстреле украинскими войсками нефтепровода. Он в резкой форме заявил, что все жалобы и угрозы Будапешт теперь может адресовать российским партнерам.