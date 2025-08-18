Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на слова украинского коллеги Андрея Сибиги, свалившему на Россию вину за атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что атаки украинской армии на нефтепровод наносят ущерб интересам Венгрии, и отметил, что Киев игнорирует ключевые факты.
Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Это отвечает интересам Венгрии. Факт второй: Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских нападений. Это противоречит интересам Венгрии, — заявил Сийярто.
Он также напомнил, что Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, и пригрозил прекратить поставки в случае дальнейших атак на инфраструктуру. Сийярто подчеркнул, что как венгерский министр он будет защищать национальные интересы своей страны.
Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки приостановлены.
При этом Сибига ответил на обвинения венгерского коллеги в обстреле украинскими войсками нефтепровода. Он в резкой форме заявил, что все жалобы и угрозы Будапешт теперь может адресовать российским партнерам.