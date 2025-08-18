Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:52

В Венгрии жестко ответили на хамство МИД Украины

Сийярто раскритиковал МИД Украины за ответ об атаке на нефтепровод «Дружба»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на слова украинского коллеги Андрея Сибиги, свалившему на Россию вину за атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что атаки украинской армии на нефтепровод наносят ущерб интересам Венгрии, и отметил, что Киев игнорирует ключевые факты.

Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Это отвечает интересам Венгрии. Факт второй: Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских нападений. Это противоречит интересам Венгрии, — заявил Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, и пригрозил прекратить поставки в случае дальнейших атак на инфраструктуру. Сийярто подчеркнул, что как венгерский министр он будет защищать национальные интересы своей страны.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, изначально рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что поставки приостановлены.

При этом Сибига ответил на обвинения венгерского коллеги в обстреле украинскими войсками нефтепровода. Он в резкой форме заявил, что все жалобы и угрозы Будапешт теперь может адресовать российским партнерам.

Украина
Венгрия
Петер Сийярто
Андрей Сибига
