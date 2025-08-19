В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»

Ликвидирован взвод бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, задача была выполнена расчетами БПЛА и артиллерией Южной группировки российских войск. Также были ликвидированы обе железобетонные долговременные огневые точки и укрытия ВСУ вместе с личным составом.

Продолжается уничтожение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее российские военные ликвидировали взвод «Азова» в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника. По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины. Как уточнили в Минобороны, по позициям противника нанесли комбинированный удар.