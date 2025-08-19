Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии В Нижегородской области поймали кота с наркотиками на ошейнике

В Варнавинском округе Нижегородской области сотрудники ИК № 7 поймали уличного кота, который пытался пронести в колонию свертки с марихуаной, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Наркотик был размещен на ошейнике.

По данным источника, кот должен был проникнуть на территорию колонии и передать товар заключенным. В УФСИН по региону отметили, что кота отпустили, а продавцов и заказчиков ожидает расследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого совместными усилиями Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен была пресечена попытка ввоза трех килограммов марихуаны из США. Сотрудники обнаружили посылку из Сан-Франциско, адресованную 47-летнему жителю Пятигорска, наркотики были замаскированы среди одежды и продуктов.

Ранее арсенал оружия, боеприпасы и наркотики обнаружили на территории садоводства в Ленинградской области. Все это принадлежит жителю Санкт-Петербурга, против которого завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.