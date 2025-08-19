Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025

Стало известно, в какой стране выгоднее отдохнуть в августе

Турэксперт Ансталь: отдых в Египте стал выгоднее, чем в Турции

Фото: Ahmed Gomma/XinHua/Global Look Press

Для жителей России в августе-сентябре наиболее привлекательным становится отдых в Египте, рассказала NEWS.ru туристический эксперт Наталья Ансталь. По ее словам, там вкладываются большие средства в качество отелей и развитие инфраструктуры. Она отметила, что по этим показателям Египет обогнал Турцию.

Отдых в Египте стал более выгодным и комфортным, чем в Турции. Страна вкладывает большие средства в качество отелей и поддержание туристической инфраструктуры на высшем уровне. На фоне того, что Турция часто повышает цены, а качество отелей, увы, не улучшается, все это сильно сказывается на туристическом потоке, — сказала Ансталь.

По ее словам, из-за этого Египет занимает лидирующие позиции. Эксперт отметила, что также относительно недорого можно отдохнуть в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии. В сентябре 2025 года чуть дешевле может стать отдых в ОАЭ, потому что сейчас там сильная жара.

Небольшое снижение цены намечается на путевки в Шри-Ланку и Таиланд, — продолжила специалист.

Ранее сообщалось, что самым стрессовым городом мира для туристов является Париж. Связано это с большим количеством людей в столице Франции. Вторым по высокому уровню стресса назван вьетнамский Ханой, третьим — китайский Шанхай.

