Турецкий баклава-рулет: восточная сладость, которую легко приготовить дома

Баклава-рулет — хрустящая сладость с ароматом орехов и меда, которую легко приготовить дома. Слоеное тесто и начинка создают сочное, тягучее удовольствие, а запах специй и меда наполняет кухню восточной атмосферой. Идеальный десерт для чаепития или праздничного стола.

Разморозьте 200 г слоеного теста, раскатайте в прямоугольник. Для начинки смешайте 150 г орехов, 50 г сахара и 1 ч. л. корицы. Равномерно распределите смесь по тесту, скатайте рулетом и нарежьте на кусочки. Выпекайте 20–25 минут при 180 градусах до золотистой корочки. Сразу после духовки полейте медом и дайте пропитаться 10 минут — десерт готов, ароматный и хрустящий.

