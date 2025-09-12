Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 05:20

Врач раскрыла, каким людям грозит геморрой в первую очередь

Врач Тен: геморрой грозит людям с запорами, лишним весом и любящим выпить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Геморрой в первую очередь грозит людям с хроническими запорами и диареей, а также тем, кто злоупотребляет алкоголем, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, в группу риска еще входят беременные и недавно родившие женщины.

Сильное и длительное натуживание резко повышает давление в венах малого таза и травмирует узлы. Частый жидкий стул раздражает анальную область и способствует воспалению. Алкоголь же раздражает слизистую прямой кишки и может спровоцировать приток крови, — отметила Тен.

Кроме того, геморрой нередко развивается у людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, у грузчиков и спортсменов-тяжелоатлетов, добавила врач. Подъем тяжестей, по ее словам, резко повышает внутрибрюшное давление.

Геморрой также грозит пожилым людям: происходит возрастное ослабление мышц и связочного аппарата. Еще людям с наследственной предрасположенностью: у них возникает слабость соединительной ткани и сосудистой стенки. А также людям с заболеваниями печени, приводящими к портальной гипертензии, — добавила врач.

здоровье
врачи
болезни
россияне
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
