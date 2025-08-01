В Европе назвали самый стрессовый для туристов город Daily Mail: Париж является самым стрессовым для туристов городом мира

Париж является самым стрессовым для туристов городом мира, сообщила газета The Daily Mail. В издании отметили, что это связано с большим количеством людей в столице Франции.

Газета добавила, что по показателям безопасности и погоды Париж получил средние баллы. Вторым по высокому уровню стресса городом мира назван Ханой, третье место в этом рейтинге занял Шанхай.

Ранее туристический эксперт Наталия Ансталь посоветовала для заграничных путешествий на море в сентябре выбирать Таиланд, Вьетнам или Кубу. По ее словам, несмотря на переходный сезон в Таиланде, погода там будет довольно комфортной. Однако ехать нужно ближе к октябрю, рекомендует Ансталь. Она добавила, что на Кубе сентябрь считается достаточно ураганным периодом, но с середины месяца погода начинает стабилизироваться.

Среди туристических направлений России на 2025 год наиболее востребованными оказались Минеральные Воды, Краснодарский край и Москва. Исследование Роскачества также показало, что большим спросом у туристов пользуется Санкт-Петербург.