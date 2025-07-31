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31 июля 2025 в 14:09

Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре

Турэксперт Ансталь: в сентябре можно комфортно отдохнуть на Кубе и во Вьетнаме

Отправляясь в путешествие на море за границу в сентябре, можно выбрать Таиланд, Вьетнам или Кубу, посоветовала в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, несмотря на переходный сезон в Таиланде, погода там будет довольно комфортной. Но ехать нужно ближе к октябрю, рекомендует Ансталь.

Могут быть какие-то еще кратковременные дожди, но природа это то, что мы в целом не можем контролировать, поэтому спокойно можно туда [в Таиланд] поехать. Можно рассматривать Вьетнам. Здесь примерно такая же история. Если вы смотрите, например, Фукуок, Нячанг, можно в сентябре ехать спокойно, — отметила эксперт.

Ансталь добавила, что на Кубе сентябрь считается достаточно ураганным периодом, но с середины месяца погода начинает стабилизироваться. При этом никто не застрахован от того, что в тот же высокий сезон может пойти кратковременный тропический дождь, предупредила она.

Он очень сильно отличается от наших дождей. Вы промокнете до нитки, но это очень быстро пройдет, — заверила специалист.

Ранее в Роскачестве назвали наиболее востребованные туристические направления внутри России на 2025 год. В тройку лидеров вошли Минеральные Воды, Краснодарский край и Москва.

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Анна Акимова
А. Акимова
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Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
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