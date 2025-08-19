Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:30

«Ни тепло ни холодно»: депутат о территориальном вопросе по Украине

Депутат Водолацкий: РФ все равно на мнение Запада по новым территориям страны

Виктор Водолацкий Виктор Водолацкий Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости

России безразлично мнение Запада по поводу новых территорий, вошедших в состав страны, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что эти регионы уже активно развиваются в составе РФ, а западные страны потерпели полное поражение в этом противостоянии.

Вопросы изменения Конституции — никто на это не пойдет, как бы кто ни мечтал о том, что те субъекты, которые вернулись в состав России, будут отданы Украине. За все эти годы мы доказали, что мы защитили свой русский народ. Мы защитили тех людей, которые боролись за свою русскую культуру, русский язык. Сегодня эти территории в составе России развиваются очень активно. И нам ни тепло ни холодно от признания Запада. Главное, что Запад проиграл этот раунд, проиграл вчистую, получил нокаут, — пояснил Водолацкий.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что президент Украины Владимир Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территорий Донбасса. По его словам, это ключевая история, которая нашла свое подтверждение на переговорах в Вашингтоне, поэтому территориальный вопрос по Украине можно считать решенным.

Запад
Россия
конституция
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, к каким форматам переговоров по Украине готова Россия
Слуцкий рассказал о важных акцентах Трампа на встрече с Зеленским
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле «Урал»
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.