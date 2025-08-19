России безразлично мнение Запада по поводу новых территорий, вошедших в состав страны, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что эти регионы уже активно развиваются в составе РФ, а западные страны потерпели полное поражение в этом противостоянии.

Вопросы изменения Конституции — никто на это не пойдет, как бы кто ни мечтал о том, что те субъекты, которые вернулись в состав России, будут отданы Украине. За все эти годы мы доказали, что мы защитили свой русский народ. Мы защитили тех людей, которые боролись за свою русскую культуру, русский язык. Сегодня эти территории в составе России развиваются очень активно. И нам ни тепло ни холодно от признания Запада. Главное, что Запад проиграл этот раунд, проиграл вчистую, получил нокаут, — пояснил Водолацкий.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что президент Украины Владимир Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территорий Донбасса. По его словам, это ключевая история, которая нашла свое подтверждение на переговорах в Вашингтоне, поэтому территориальный вопрос по Украине можно считать решенным.