«Решен на сегодняшний день»: политолог о территориальном вопросе по Украине Политтехнолог Павлив: Зеленский готов вывести ВСУ из оставшихся территорий ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территории Донбасса и ЛНР, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, «это ключевая история, которая нашла свое подтверждение сегодня на переговорах в Вашингтоне», так что территориальный вопрос по Украине решен.

Остается не до конца проясненным вопрос, какие гарантии безопасности может получить Украина. То, что они запрашивали, — это аналог договора США с Израилем. Этого они не получат. Скорее будет история, близкая к конфигурации, которая обсуждалась еще в Стамбуле в 2022 году, когда будет некий пул гарантов, — предположил эксперт.

Павлив уточнил, что в этом направлении будет все сейчас развиваться. Он уверен, что часть обсуждений между президентом США Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами касалась именно этой темы.

Ранее Зеленский назвал сильную армию, ее финансирование и вооружение лучшими гарантиями безопасности для Украины. Он отметил, что обеспечить украинскую армию деньгами может только Европа.

До этого источники сообщили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.